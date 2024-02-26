Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su diziden ayrılıyor

Geçen ay beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyat olan 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen’in ne zaman evine ve Kızılcık Şerbeti dizisine döneceği merak konusuydu. Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenilmişti.

Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde yer alıp almayacağı merak konusuyken dizi ekibinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Settar Tanrıöğen'in tedavisinin hastanede devam edeceği ve doktorlarından öğrenilen bilgiye göre bu sürecin bir süre devam edeceği belirtildi. Bu sebeple Settar Tanrıöğen'le yollarını ayırdığını belirten Show TV, oyuncuya teşekkür etti.

ABDULLAH ÜNAL'I KİM CANLANDIRACAK?

Aynı açıklamada Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini ise Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı belirtildi.