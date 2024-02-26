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Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

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ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrolün varil fiyatı için fiyat tahminini 87 dolar seviyesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki akaryakıta zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? mask
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Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle, Brent petrolün 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar seviyesinden 87 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2025'te ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için ise, çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını bekliyor.

OPEC+'nın üretim kesintileri 2024 ikinci çeyreğe uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılması beklediklerini vurguladı.

Brent petrol fiyatındaki bu artış bekelentisi sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatalrına çevrildi. 26 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Kocaeli

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 42.04 TL

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, Kocaeli, Türkiye

26 Şub 2024 - 16:19 - Ekonomi --- Okunma

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