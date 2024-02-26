Ekonomistlerin büyüme tahmini belli oldu

Bloomberg HT’nin haberine göre, büyüme tahminlerinin yer aldığı anketin sonuçları açıklandı.

Dördüncü çeyrekte dönemsel büyüme beklentisi, 11 kurumun katılımıyla medyanda yüzde 0,2 seviyesinde oluştu. Maksimum beklenti yüzde 1,3 büyüme olurken, çeyreklik bazda en düşük tahmin yüzde 0,4 daralmaya işaret etti.

2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentisi ise 17 kurumun katılımıyla yüzde 4,3 seviyesinde oluştu. Maksimum beklenti yüzde 4,7; minimum beklenti yüzde 3,9 oldu.

Ankete göre, en düşük tahmini veren kurum dördüncü çeyrekse yıllık yüzde 2,1; en yüksek tahmini veren kurum yüzde 4,7 büyüme bekliyor.

2024 MEDYAN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4

Öte yandan 19 katılımcıya 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminleri de soruldu. Büyüme tahminini ileten 17 ekonomistin yıl genelinde medyan büyüme tahmini yüzde 3,4 oldu. En yüksek tahmin yüzde 4,5 olurken en düşük beklenti yüzde 2 seviyesinde kaydedildi.

Türkiye ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyümüş, hane halkı tüketimi büyümeye 7,7 puanla en yüksek katkıyı vermişti.

Büyüme verisi Perşembe günü açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi