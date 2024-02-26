Pastacılık kursiyerleri sertifikalarını elde etti

TÖREN DÜZENLENDİ
Başiskele Belediyesi, kadın ve aile hizmetlerini KALE ismini verdiği projesiyle yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde açılan Pastacılık Akademisi’nin kursiyerleri eğitimlerini tamamladı. Kursiyerler, düzenlenen törenle katılım sertifikalarını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’den aldı.
288 KURSİYER SERTİFİKA ALDI
Törende söz alan Özlü, “Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar ve hizmetler üretiyoruz. Kadın ve Aile Müdürlüğü’müzün himayesinde gerçekleştirdiğimiz Pastacılık Akademisi’nde bugüne kadar 288 kursiyerimiz mesleki yeterlilik belgelerini aldı. Bu kurslarla kadınlarımıza, altın bilezik gibi mesleki bilezik takıyoruz.” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.