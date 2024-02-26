Gazeteci Yüksel Ercan’ın kızı nişanlandı

Yüksel Ercan’ın kızı Psikolog Güntülü Ercan ile Bilgisayar mühendisi Ersin Derindere nişanlandı.
Sabriye- Yüksel Ercan’ın kızları Güntülü ile Derya-Ahmet Derindere çiftinin oğulları Ersin’in nişan töreni Gebze Güzide Tesislerinde aile arasında yapıldı.
ODTÜ’DEN OKUL ARKADAŞLARI
ODTÜ Psikoloji bölümü mezunu Güntülü Ercan ile yine ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan okul arkadaşı Ersin Derindere’nin aile arasında yapılan nişan merasimine Sabriye-Yüksel Ercan çiftinin yakınları ile Derya-Ahmet Derindere’nin Çorum’dan gelen yakınları katıldı. Nişan yüzüklerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz taktı,gençlere mutluluklar diledi. Güntülü-Ersin çifti düğünlerini de haziran-temmuz aylarında yapmayı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.