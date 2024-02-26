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MHP Kurultayında 26 kişi oy kullanacak

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14’üncü Olağan Kurultayı, Ankara’da 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu kurultayda Kocaeli adına MHP’den 26 üst kurul delegesi oy kullanacak.

Muhammet Emin Can
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MHP Kurultayında 26 kişi oy kullanacak mask
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KOCAEYİ’DEN KURULLARA GİREN OLACAK MI?

Yeni dönem genel başkanını ve parti kurullarında yer alacak isimlerin belirleneceği MHP’de genel başkanlığa aday tek isim, halen bu görevi Devlet Bahçeli. Kocaeli’den geçtiğimiz yıllarda Saffet Sancaklı, Erkan Azeri, Hilal Elmas, Selim Çakır gibi isimlerin yer aldığı parti kurullarında, 17 Mart’ta ilimizden yeni isimlerin yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamanın ardından parti yönetiminden tepki görmüş ve geçen yılın sonunda MHP’den istifa etmişti. Sancaklı, doğal olarak MHP kurullarında olmayacak. Kocaeli’den başka isimlerin kurullara girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

OY KULLANACAK İSİMLER

MHP14. Olağan Kurultayı’nda ilimizden oy kullanma hakkı bulunan isimler şöyle:

Murat Nuri Demirbaş, İsmail Akkuş, Mustafa Yıldırım, Ali Yalsız, Erdem Sıtar, Doğan Bekiroğlu, Bülent Aykurt, Kemal Okur, Hayati Dilek, Emrah Çolak, Derya Çavdar, Adnan Nasuhi Göktekin, Şahin Kaya, Yudum Kaşıkçı, Enes Emengen, Alper Mustafa Kocaoğlu, Yaşar Arslan, Oğuz Erhan Kopuk, Fikri Kalaycıoğlu, Metin Ceylan, Tuğrul Boğaz, Serdar Semih Türeyen, Abdülkadir Özdemir, Gökhan Gümüşbaş, Berkan Demirbaş, Yavuz Kaşıkçı

 

 

# Kocaeli, yeni, parti

26 Şub 2024 - 16:31 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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