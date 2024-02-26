PALMET Enerji, Kuzey Makedonya’da teklif verdi

13 Şubat’ta Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş’nin Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım şirketleri ve doğal gaz tedarik şirketinin hisselerinin tamamını alan Palmket enerji, bu kez yurt dışına açıldı. Palmet Enerji’nin sahibi olduğu PALMET Gaz Grup A.Ş., Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Finansmanı, Tasarımı, İnşası, Yönetimi, İşletimi, Bakımı ve Geliştirilmesine dair Kamu-Özel İşbirliği Projesine 23 Şubat tarihinde teklifi verdi.

PALMET Gaz Grup, halen 3 lisans bölgesi, 2 il ve 32 ilçede 1 milyon aboneye hizmet veriyor. Yıllık 6 milyar metreküplük gaz hacmiyle Türkiye’de doğal gaz ticaretinin yaklaşık %10’nu yöneten PALMET Enerji, 956 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin en önemli elektrik üreticileri arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi