Saadet Partisi Gebze’de Türel’in yerine Vural

Boş kalan ilçe başkanlığı görevine, kongre yapılana kadar atama yapıldı. Mustafa Türel’den boşalan Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı görevine Erkan Vural getirildi. Vural, seçimler tamamlanana kadar görevde olacak.
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Türel, Gebze Belediye Başkan Adaylığı sebebiyle görevinden ayrılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.