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26 Şub 2024 - 16:42- Siyaset G:

DEM Parti adayını çekiyor, Hürriyet’e destek verecek

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DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini söyledi.

Yavuz Solmaz
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DEM Parti adayını çekiyor, Hürriyet’e destek verecek
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DEM PARTİ’DE İZMİT İÇİN SON DAKİKA KARARI

DEM Parti, Kocaeli’de Derince, Çayırova, Gebze ve Kandıra’da aday çıkarmadı. Kocaeli Büyükşehir ve 8 ilçede seçimlere kendi adaylarıyla girecek olan DEM Parti son dakika kararı ile İzmit’te adayını da geri çekme kararı aldı. Alınan kararı DEM Parti İl Başkanı Nuri Tan açıkladı.

HÜRRİYET’İN ADAYLIĞINI DESTEKLEYECEĞİZ

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer  Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.

DEM Parti adayını çekiyor, Hürriyet’e destek verecek

# Büyükşehir, Kocaeli, İzmit, başkan, parti, Gebze, Çayırova

26 Şub 2024 - 16:42 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
12

Sadece 41 - Bana arkadaşını söyle

sana kim olduğunu söyleyeyim...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 18:37
11

Mehmet - Bir Milliyetçi iyi partili olarak oyum MUHARREM TUTUŞA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 18:23
10

Son Pişman - Şimdi seçimi kaybetti Fatma Hn, bizde DEM’lenen CHP’den desteğimizi çekiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 17:55
07

Şirintepeli - Yakışır CHP+dem parti=terör örgütü

Yanıtla . 18Beğen . 15Beğenme 26 Şubat 17:37
06

Asuti̇ - Yazık.

Başarmayacaksınız.

Fatma'ya verecektim. Bu sebepten Tutuş'a vereceğim.

Yanıtla . 24Beğen . 15Beğenme 26 Şubat 17:37
02

Sinan - Yazıklar olsun

İzmit izmitlilerin elinden çıktı gitti.

Yanıtla . 25Beğen . 11Beğenme 26 Şubat 17:09
08

Vatandaş - @Sinan 02 nolu yoruma cevabı: Sizin hiç milyonlarca dem seçmeninden arkadaşınız,dostunuz,komşunuz yok mu?Milyonlarca dem seçmenini pkk ile eş tutmanız kabul edilemez,suç işleyen varsa hukuken yargılanır,pkk kadar tehlikeli dini terör örgütleri var sizin anlayışınıza göre onların tuttukları parti de terör partisi mi oluyor.Kentimiz her çeşit etnik kimliği olan vatandaşlarla dolu üstüne afganlısı,suriyelisi dolduruldu?Bu ülke sınırları içinde yaşayan her Türk vatandaşı yasalar karşısında eş değil mi?bu şekilde yorum yapılması çok yanlış,oy isterken her parti tüm vatandaşlardan istemiyor mu?Ayrımcılık yapmadan barış içinde yaşamak çok mu zor?

Yanıtla . 7Beğen . 21Beğenme 26 Şubat 17:39
01

Türk - Bunlar bunu destekliyorsa bize başkasına oy vermek düşer. Kimbilir ne pis pazarlıklar döndü, neler verildi bunun için.

Yanıtla . 28Beğen . 10Beğenme 26 Şubat 16:59
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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