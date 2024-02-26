DEM Parti adayını çekiyor, Hürriyet’e destek verecek

DEM PARTİ’DE İZMİT İÇİN SON DAKİKA KARARI
DEM Parti, Kocaeli’de Derince, Çayırova, Gebze ve Kandıra’da aday çıkarmadı. Kocaeli Büyükşehir ve 8 ilçede seçimlere kendi adaylarıyla girecek olan DEM Parti son dakika kararı ile İzmit’te adayını da geri çekme kararı aldı. Alınan kararı DEM Parti İl Başkanı Nuri Tan açıkladı.
HÜRRİYET’İN ADAYLIĞINI DESTEKLEYECEĞİZ
DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Chpli - Dem varsa ben yokum oyum tutuşa hodri meydan
Sadece 41 - Bana arkadaşını söyle
sana kim olduğunu söyleyeyim...
Mehmet - Bir Milliyetçi iyi partili olarak oyum MUHARREM TUTUŞA
Son Pişman - Şimdi seçimi kaybetti Fatma Hn, bizde DEM’lenen CHP’den desteğimizi çekiyoruz
Comolokko - Fatma Kaplan'a benden demli bir çay :)
Şirintepeli - Yakışır CHP+dem parti=terör örgütü
Asuti̇ - Yazık.
Başarmayacaksınız.
Fatma'ya verecektim. Bu sebepten Tutuş'a vereceğim.
Açız - Fato çok tehlikeli bir kadın
hl - ALLAH bunlara fırsat vermesin....
Nizamiye - Sizin deminiz bize tutmaz
Sinan - Yazıklar olsun
İzmit izmitlilerin elinden çıktı gitti.
Vatandaş - Sizin hiç milyonlarca dem seçmeninden arkadaşınız,dostunuz,komşunuz yok mu?Milyonlarca dem seçmenini pkk ile eş tutmanız kabul edilemez,suç işleyen varsa hukuken yargılanır,pkk kadar tehlikeli dini terör örgütleri var sizin anlayışınıza göre onların tuttukları parti de terör partisi mi oluyor.Kentimiz her çeşit etnik kimliği olan vatandaşlarla dolu üstüne afganlısı,suriyelisi dolduruldu?Bu ülke sınırları içinde yaşayan her Türk vatandaşı yasalar karşısında eş değil mi?bu şekilde yorum yapılması çok yanlış,oy isterken her parti tüm vatandaşlardan istemiyor mu?Ayrımcılık yapmadan barış içinde yaşamak çok mu zor?
Türk - Bunlar bunu destekliyorsa bize başkasına oy vermek düşer. Kimbilir ne pis pazarlıklar döndü, neler verildi bunun için.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.