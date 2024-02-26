DEM Parti adayını çekiyor, Hürriyet’e destek verecek

DEM PARTİ’DE İZMİT İÇİN SON DAKİKA KARARI

DEM Parti, Kocaeli’de Derince, Çayırova, Gebze ve Kandıra’da aday çıkarmadı. Kocaeli Büyükşehir ve 8 ilçede seçimlere kendi adaylarıyla girecek olan DEM Parti son dakika kararı ile İzmit’te adayını da geri çekme kararı aldı. Alınan kararı DEM Parti İl Başkanı Nuri Tan açıkladı.

HÜRRİYET’İN ADAYLIĞINI DESTEKLEYECEĞİZ

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.