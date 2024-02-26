KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Şubat'ta başlayan başvuruların 30 Mart'a kadar, ticaret il müdürlüklerine yapılabileceği bildirildi.
Program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığı belirtilen paylaşımda, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanan destek tutarının 76 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.
Paylaşımda, 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına ilişkin infografik de yer aldı.
Buna göre, makine/ekipman ve demirbaş alımı desteği 200 bin liradan 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği 30 bin liradan 60 bin liraya, bir personel için istihdam desteği 103 bin liradan 204 bin liraya, iki personel için istihdam desteği ise 206 bin liradan 408 bin liraya yükseltildi.
Programa, Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikler başvuru yapabilecek.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.