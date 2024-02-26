Norveçli turist otel odasında ölü bulundu

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde otelde konaklayan Norveç uyruklu Hans Hennig'in (66) kahvaltıya inmediğini gören arkadaşı, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi. Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren kişi, arkadaşını yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yabancı turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hennig'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.