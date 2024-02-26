CHP İlçe Başkanı Orhan: TİP Gebze’de meclis üyesi adaylarını geri çekmeli

BİR OY ERKAN’A BİR OY CHP MECLİS’E

Gebze’de aday çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş’ı destekleyecek. Gökhan Orhan meclis üyesi adaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Meclis Üyesi adaylarımız ve seçmenimiz Erkan Baş’ın aday olmasını destekler. Biz sokakta bir oy Erkan’a bir yok CHP Meclis’e söylemi ile oy istersek Erkan Baş’ta aynısını yapmalı ki kolektif bir çalışma olsun. Bölünmüş bir çalışma yaparsak bundan sonuç alamayız ve bunu seçmene anlatmakta zorluk çekeriz.

TİP MECLİS LİSTESİNİ GERİ ÇEKMELİ

CHP olarak Gebze Belediye Meclis listesi için 28 üyemiz var. Listede olan 3 arkadaşımız adaylıktan çekildi. Biz 28 arkadaşımızla mücadeleye devam edeceğiz. TİP Gebze Belediye Meclisi için listesini teslim etmiş. Bizim talebimiz TİP’in meclis listesini geri çekmesidir. Bu konuda kendileriyle görüşme yapacağız ve sonuç almayı ümit ediyoruz. Bu görüşmelerde sonuç alamazsak sıkıntı yaşarız.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ