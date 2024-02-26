Değirmendere sahilinden şikayet var

Sahil düzenlemesini yapan firmanın çalışmayı baştan savma yaptığını iddia eden vatandaşlar, “Sahilde bulunan parkeler söküldü. Biz daha güzel parke döşenmesini beklerken sadece beton döküldü ve öylece bırakıldı. Beton üzerine parke şekli verilmeye çalışıldı ama olmadı. Çok kötü bir görüntü oluştu. Değirmendere halkı böyle bir çalışma beklemiyordu. Sosyal medya üzerinde de sesimizi duyurmak için çalışma yapıyoruz. Ama bu sahilin bir an önce yeniden yapılması ve Değirmendere halkının talep ettiği şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin sesimize kulak vereceğine inanıyoruz.” dediler.