Değirmendere sahilinden şikayet var

Sahil düzenlemesini yapan firmanın çalışmayı baştan savma yaptığını iddia eden vatandaşlar, “Sahilde bulunan parkeler söküldü. Biz daha güzel parke döşenmesini beklerken sadece beton döküldü ve öylece bırakıldı. Beton üzerine parke şekli verilmeye çalışıldı ama olmadı. Çok kötü bir görüntü oluştu. Değirmendere halkı böyle bir çalışma beklemiyordu. Sosyal medya üzerinde de sesimizi duyurmak için çalışma yapıyoruz. Ama bu sahilin bir an önce yeniden yapılması ve Değirmendere halkının talep ettiği şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin sesimize kulak vereceğine inanıyoruz.” dediler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eşmeli̇ - D.Dere sahildeki Yalı Camiden Batıya doğru düğün salonuna kadar yürüyüş yoluna beton dökülmüş ve malayla çizgiler çekilerek parke süsü verilmiş gerçekten rezalet hangi firma yaptı hiç denetlenmedimi Başkan SEZER ve Gölcük Bld Fen işleri yetkilileri hiçmi bu sahili gezip rezaleti görmediler. ? Kimbilir parke yapılacak diye kaç para ödendi yazıktır günahtır..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.