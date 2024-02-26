İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün doğaseverleri doğayla buluşturmak adına düzenlediği Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri, her ay farklı bir köyde devam ediyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüş, bu ay Akpınar’da devam etti. 80 katılımcıyla düzenlenen orta zorluktaki yürüyüş rotasında doğaseverler hem eşsiz doğanın tadını çıkardı hem de tohum toplarını doğayla buluşturdu.
Program kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 300 ceviz, fındık, iğde, defne, kayısı, kuşburnu, meşe palamudu tohum topları toprakla buluştu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.