GEKBİM, MARMARAKAF’da yerini aldı

MEZUNLARIYLA FUARDA YERİNİ ALDI

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan GEBKİM, kent genelinde yapılan çalışmalarda yer almaya özen gösteriyor. GEBKİM son olarak Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Kocaeli Kongre Merkezi’nde organize edilen MARMARAKAF’da da yerini aldı, Eğitime oldukça fazla önem veren ve bu doğrultuda bir anaokulu ile bir lisesi bulunan GEBKİM, 26-27 Nisan’da düzenlenen fuarda mezunlarıyla yer alıyor. GEBKİM Eğitim Kurumları’ndan mezun olanlar deneyimlerini fuara katılanlara anlatıyor.

İÇERİSİNDEKİ FİRMALARLA KATILDI

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı’nın oldukça önemsediği fuardan kent istihdamına daha fazla katkı verilerek çıkılmasını hedefleniyor. Hedef kapsamında GEBKİM içerisindeki 41 üretim firmasıyla fuara katıldı. GEBKİM olarak bir stant açan sanayi bölgesi GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için de bir stant açtı. Yaklaşık 15 kişilik ekiple stantlarda katılımcılarla bir araya gelen sanayi sitesi yönetimi ve çalışanları kendilerini daha iyi bir şekilde kent insanın ve gençlere anlatma imkanı bulduklarını, kongre merkezi C blokta katılımcıları beklediklerini ifade ettiler.