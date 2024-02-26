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26 Şub 2024 - 20:42- Perde Arkası G:

Bir ay belediyenin iş makinesini tarlada beklettiler

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sarıcalar Köyü’nde arazide bağlantı yolu yapmak için iş makinelerini yaklaşık bir ay önce bölgeye sevk etti.

Bir ay belediyenin iş makinesini tarlada beklettiler mask
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TEKNİSYENLERİ DİNLEMEDİ

Çalışma sırasında yolu açan iş makinesinin arıza yaptığı söyleyen bölge sakinleri Fen İşleri Bakım Müdürü Ahmet Doğan’ın bakım teknisyenlerini dinlemeyerek aracı merkeze çekmek yerine bir ay boyunca arazide beklettiğini iddia etti.

Yaşanan olayı tanıkları şöyle anlattı: Çalışma sırasında yol açıcı iş makinası dozerin hidrolik aksamdan arıza yapınca fen işleri bölümü bakım müdürü Ahmet Doğan çalışan 2 bakım teknisyeni bölgeye gönderdi. Ariza tespiti yapan teknisyen arızanın yürüyüş aksamında olduğunu geçici onarım iş makinasını fen bakım atölyesine TIR ile yüklemek için önerdi. Ancak bakım müdürü Ahmet Doğan bunu kabul etmeyip yeni parça sipariş verene denk makinanın sahada durması kararı aldı.

MAZOT VE PARÇALARI ÇALINDI

Yedek parça yurt dışından geldiğinden dozer bir ay orada terk edilmiş şekilde bırakıldı. Bir ay sonunda yedek parça geldiğinde aynı teknisyen parçayı alıp bölgeye gittiğinde dozerin 2 adet akü ve depodaki yaklaşık 90 litre mazotun ve bazı aksamların çalındığını fark edince durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ve olay yeri inceleme ekibi gerekli işlemlerin ardından bölgede çalışan ekibin ifadesini aldıktan sonra yedek parçayı takacak olan eleman parçanın yanlış geldiğini fark edince durumu Ahmet Doğan’a bildirdi. Ahmet Doğan da teknisyenin bir önceki sözünü dinleyip makinayı fen işlerine çektirdi. Yaşanan kamu zararı karşılığında Ahmet Doğan’a tek bir tutanak dahi yazılmadı. Milyonluk kamu aracı bir ay boyunda arazide terk edildi. Bir kez daha zarar gördü ama olay Jandarmaya bırakıldı. Değerlendirmesini kamuoyunun yapmasını istiyoruz.

 

FOTOKOD

DÜZER

# yeni, çalışma, iddia

26 Şub 2024 - 20:42 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

4141 - Öncelikle zarar Ahmet Doğana ödettirilir. Ödemezse hizmet akdi fesh edilir. Dava açılır zarar kendisinden tanzim edilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 22:16
01

Selami.. - İyi makinayı dozerri. Çalışmışlar....

İş bilmezler ordusu...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 21:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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