Bir ay belediyenin iş makinesini tarlada beklettiler

TEKNİSYENLERİ DİNLEMEDİ

Çalışma sırasında yolu açan iş makinesinin arıza yaptığı söyleyen bölge sakinleri Fen İşleri Bakım Müdürü Ahmet Doğan’ın bakım teknisyenlerini dinlemeyerek aracı merkeze çekmek yerine bir ay boyunca arazide beklettiğini iddia etti.

Yaşanan olayı tanıkları şöyle anlattı: Çalışma sırasında yol açıcı iş makinası dozerin hidrolik aksamdan arıza yapınca fen işleri bölümü bakım müdürü Ahmet Doğan çalışan 2 bakım teknisyeni bölgeye gönderdi. Ariza tespiti yapan teknisyen arızanın yürüyüş aksamında olduğunu geçici onarım iş makinasını fen bakım atölyesine TIR ile yüklemek için önerdi. Ancak bakım müdürü Ahmet Doğan bunu kabul etmeyip yeni parça sipariş verene denk makinanın sahada durması kararı aldı.

MAZOT VE PARÇALARI ÇALINDI

Yedek parça yurt dışından geldiğinden dozer bir ay orada terk edilmiş şekilde bırakıldı. Bir ay sonunda yedek parça geldiğinde aynı teknisyen parçayı alıp bölgeye gittiğinde dozerin 2 adet akü ve depodaki yaklaşık 90 litre mazotun ve bazı aksamların çalındığını fark edince durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ve olay yeri inceleme ekibi gerekli işlemlerin ardından bölgede çalışan ekibin ifadesini aldıktan sonra yedek parçayı takacak olan eleman parçanın yanlış geldiğini fark edince durumu Ahmet Doğan’a bildirdi. Ahmet Doğan da teknisyenin bir önceki sözünü dinleyip makinayı fen işlerine çektirdi. Yaşanan kamu zararı karşılığında Ahmet Doğan’a tek bir tutanak dahi yazılmadı. Milyonluk kamu aracı bir ay boyunda arazide terk edildi. Bir kez daha zarar gördü ama olay Jandarmaya bırakıldı. Değerlendirmesini kamuoyunun yapmasını istiyoruz.

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