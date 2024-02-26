26 Şub 2024 - 20:57- Ekonomi

Bakandan kademeli emeklilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.