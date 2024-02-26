'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi bir kez daha gözaltına alındı

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, gözaltına alındı.
MURAT ÜLKER’DEN SUÇ DUYURUSU
‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Son olarak Özsoy'un serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yine ‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada “Musa Özsoy serbest bırakıldı. Bizi hassasiyetle misafir eden polislerimize ve nöbetçi savcımıza teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki; Türkiye'nin en zengin ‘adamının’ bizi susturmaya, korkutmaya, tek kelimemizi bile satın almaya asla ama asla gücü yetmeyecek” denildi.
BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, 2023 yılında da, bu kez İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.
Açıklamada, "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır” denilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.