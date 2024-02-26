D-100’deki ışıklı tabelalarla ilgili şikayet var

Araçları ile işe gidip gelen vatandaşlar, “Derince’den Dilovası’na Dilovası’ndan da Derince’ye giderken petrol istasyonlarının ışıklı tabelaları dikkatimizi dağıtıyor. Hatta beyaz tonlar nedeniyle göz alıyor ve kazalara neden oluyorlar. Flaş gibi gözlerimize çarpıyorlar. İzmit yönüne giderken sol tarafta, Dilovası merkezdeki devasa tabela ve İzmit’ten Dilovası yönüne giderken bu yeni yapılmış hız kontrollü yoldaki petrollerin birinde aşırı göz alan bir ışıklı tabela bu dediğimiz etkiyi yapıyor. Hatta Körfez’deki karayollarının ışıklı mesafe tabelası da aynı durumda. Tabelaların ışıkları ile ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.