Araçları ile işe gidip gelen vatandaşlar, “Derince’den Dilovası’na Dilovası’ndan da Derince’ye giderken petrol istasyonlarının ışıklı tabelaları dikkatimizi dağıtıyor. Hatta beyaz tonlar nedeniyle göz alıyor ve kazalara neden oluyorlar. Flaş gibi gözlerimize çarpıyorlar. İzmit yönüne giderken sol tarafta, Dilovası merkezdeki devasa tabela ve İzmit’ten Dilovası yönüne giderken bu yeni yapılmış hız kontrollü yoldaki petrollerin birinde aşırı göz alan bir ışıklı tabela bu dediğimiz etkiyi yapıyor. Hatta Körfez’deki karayollarının ışıklı mesafe tabelası da aynı durumda. Tabelaların ışıkları ile ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.
D-100’deki ışıklı tabelalarla ilgili şikayet var
Dilovası ve Derince güzergahını kullanan sürücüler yol üzerindeki aşırı parlak tabelaların trafiği riske soktuğunu iddia etti.
26 Şub 2024 - 22:23 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.