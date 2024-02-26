CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.
SEÇİM KAMPANYASI ELE ALINDI
Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçim kampanyası ve iletişim stratejisinin masaya yatırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.