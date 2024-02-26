Yeni üst geçidin demirleri paslandı

Boyaların belli noktalarda hiç yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belli yerlerde yapılan boyada ise hemen paslı noktalar çıkmaya başladı. Astar boya yapılmadan tek kat boya yapılması nedeniyle demirlerin pasları hemen ortaya çıkmış. Biz üst geçidin düzgün bir şekilde boyanmasını istiyoruz. Çünkü küçük çocuklar bu paslı yerleri tutuyor ve ellerini ağızlarına götürüyor. Çocuklar için de olsa bu demirlerin tamamı boyanmalı” dedi.