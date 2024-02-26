Yeni üst geçidin demirleri paslandı

Boyaların belli noktalarda hiç yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belli yerlerde yapılan boyada ise hemen paslı noktalar çıkmaya başladı. Astar boya yapılmadan tek kat boya yapılması nedeniyle demirlerin pasları hemen ortaya çıkmış. Biz üst geçidin düzgün bir şekilde boyanmasını istiyoruz. Çünkü küçük çocuklar bu paslı yerleri tutuyor ve ellerini ağızlarına götürüyor. Çocuklar için de olsa bu demirlerin tamamı boyanmalı” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.