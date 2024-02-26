Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak (27 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de 27 Şubat Salı günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak (27 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de  27 Şubat Salı günü 6 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Kartepe, Karamürsel, İzmit, Başiskele, Darıca’da kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
57051KOCAELİKANDIRA KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER27.02.202409:0015:30
57075KOCAELİKARTEPE KÖSEKÖY AKÇADAĞ SK., AKIN, AKIN SK., AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA SK., BEKTAŞ SK., BİLİN SK., DURAL, EDA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ YASİN CD., GÜLISTAN, GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., HÜNKAR, IRMAK SK., KAZIM KARABEKİR CD., KÖROĞLU SK., KUDRET SK., OLCAY SK., ÖZEKLİ SK., RAUF ORBAY SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., TERZI GÖLÜ, YAZAR SK.27.02.202409:0017:00
57175KOCAELİKARAMÜRSEL AVCIKÖY, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., CANAN SK., ÇANAKKALE CD., DEĞİRMEN SK., ERİK SK., GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KARTAL, KILIÇ SK., OBA, OBA SK., OVA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.27.02.202409:3017:30
57218KOCAELİİZMİT DÜĞMECİLER KUYU SK., TEZCAN SK.27.02.202409:0017:00
57220KOCAELİBAŞİSKELE SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM AYAZMA CD., AYKUT, AYKUT SK., EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., KADER, UYUM, UYUM SK.27.02.202409:0013:00
57259KOCAELİİZMİT SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.27.02.202409:0017:00
57288KOCAELİİZMİT ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER27.02.202409:0017:00
57306KOCAELİKANDIRA AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER27.02.202409:0017:00
57330KOCAELİDARICA BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU AKTAN SK., ASUDE, ASUDE SK., DRAMA SK., GÖKBEN, GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., HANDAN, HANDAN SK., KARAKAŞ SK., LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MÜJDAT SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, ÖVER, ÖVER SK., SEVİNÇLİ SK., YAVUZ SELİM CD.27.02.202409:0017:00

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Kocaeli, İzmit, Darıca, Başiskele, ilçe, Kartepe

26 Şub 2024 - 22:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türk sinemasının acı kaybı mask
Türk sinemasının acı kaybı
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi bir kez daha gözaltına alındı mask
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi bir kez daha gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz
Seçil Erzan’ın Google geçmişinde dikkat çeken aramalar mask
Seçil Erzan’ın Google geçmişinde dikkat çeken aramalar
Tohum topları toprakla buluştu mask
Tohum topları toprakla buluştu
GEKBİM, MARMARAKAF’da yerini aldı mask
GEKBİM, MARMARAKAF’da yerini aldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL