Dönel kavşağa TIR park etti

Vatandaşlar bu kavşakta sürekli araçların park etmesinin bir türlü önüne geçilmediğini belirterek, “Sadece özel araçlar değil otobüsler ve TIR’lar dahi artık bu kavşağın üzerinde araçlarını park ediyor. TIR park ettiğinde araçlar karşıdan gelen araçları görmüyor ve çok ciddi kazalar yaşanıyor. Ne trafik polisleri ne de zabıtalar bu soruna bir çözüm bulmuyor. Kazaların önüne geçmek için burada önlem alınmasını ve araç parklarının yasaklanmasını istiyoruz” dedi.