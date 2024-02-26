Bursa'da boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti. Kadın ile eski eşi arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Murat D, iki çocuk annesi eski karısını silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.