Hayvanlara eziyet eden kişi yakalandı 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 'Sanal Devriye' faaliyetleri kapsamında sosyal medyada hayvanlara eziyet içerikli paylaşımlar görülmesi üzerine olayı gerçekleştiren O.M.'yi gözaltına aldı. O.M.'nin ifadesi alındı. O.M. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
UYUZ OLAN KÖPEKLERE İĞNE YAPTI
O.M. daha önce bir köpeği öldürmesi nedeniyle gündeme gelirken, sosyal medyada yayılan son görüntülerde uyuz olan sokaktaki köpeklere iğne yaptığı görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.