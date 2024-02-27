Emeklilikte Adalet Derneği, İzmit’te basın açıklaması yapacak

EMADDER Kocaeli Temsilciliği, 3 Mart Pazar günü saat 13.30’da İzmit Kent Meydanı’nda basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasına Aykut Uğurlu ve Coşkun Şatır’ın da katılacağı açıklandı. Azize Daler sosyal medya hesabından, “Kaybedecek bir saatimiz bile yok 4 ayda 3 miting yapan Emadder’e gönül veren arkadaşların, oturup yasa çıkmasını bekleyeceklerini düşünmeniz bizleri ziyadesiyle üzer. Daha Ankara’dan eve dönmeden yeni miting yapalım sesleri yükselmeye başladı bile. O zaman kademe yasası gelene kadar; Gelsin standlar, broşür etkinlikleri, basın açıklamaları. Sıradaki etkinlik 3 Mart Pazar 13.30 Kocaeli İzmit Yeni Kent Meydanı” diye açıklamada bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi