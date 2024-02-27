Kocaeli'de tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Kaynak: İHA