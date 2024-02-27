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27 Şub 2024 - 08:59- Asayiş G:

Kocaeli'de tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu

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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kocaeli'de tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Kocaeli'de tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir,  Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Kaynak: İHA

# tefeci, dolandırıcı, Kocaeli, İstanbul, sosyal, Ankara, Bursa

27 Şub 2024 - 08:59 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kemal - Ankara yok, Antalya Yok,, minicik minicik eskiden ilçe olan yerler maşallah,, listeye giremeyen bu iki büyükşehir tertemiz,,, bu iki il işi temiz yapıyor o belli oldu....farkedemediğim diğer iller kusura bakmasın...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 09:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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