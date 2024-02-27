Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu

Dün yayımlanan bölüme Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu. Pınar ve birkaç hafta önce kırmızı takıma dahil olan favori isimlerden Sema arasında büyük bir kavga yaşandı. Kavganın sadece kısa bir bölümü ekranlarda paylaşıldı. İkili arasındaki kavga akşam saatlerinde gerçekleşti. Takım arkadaşları Sema ve Pınar'ı ayırmakta güçlük çekti.
ACİL DURUM KONSEYİNDE ACUN ILICALI AÇIKLADI
Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama:
Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketten değil geneliğiyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.