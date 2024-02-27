Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?

Henley & Partners, Pasaport Endeksi bu yıl da verilerini kamuoyuyla paylaştı ve böylece dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu.

İlgili endekse göre en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren 6 ülke, listenin ilk sırasında yer aldı. Buna göre 194 ülkeye vizesiz erişimle 5 yıldır listenin ilk sırasında yer alan Singapur ve Japonya'ya bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya eklendi.

ABD ALTINCI SIRAYA GERİLEDİ

Finlandiya, İsveç ve Güney Kore ikinci sırada yer alırken, ABD ise altıncı sıraya gerileyerek şimdiye kadar elde ettiği en düşük derecelerden birini aldı. (ABD pasaportu sahipleri 189 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorlar.)

Listenin ilk 30 pasaportundan 23'ü Avrupa ve Birleşik Krallık'a aitken, üçü Asya'dan, ikisi Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan geliyor.

Türkiye, 118 ülkeye vizesiz erişimle 54. sırada yer alırken, Türkiye'yi bir basamak önde 119 ülkeye erişimle Rusya izliyor. Gürcistan 121 ülke ile 52. sırada yer alırken, Moldova 122 ülke ile 51. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi