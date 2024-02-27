Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Yüksek enflasyon sabit gelirlileri vurmaya devam ederken asgari ücretin haziran ayında yeniden masaya yatırılacağı haberleri yeniden gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına kökten karşı olduğunu aktaran Dr. Şeref Oğuz, “Bunu yapacaklar” dedi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YENİDEN TOPLANACAK”

Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine dikkat çekerek, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını ifade etti.

Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Şeref Oğuz, ekonomim.com'a yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

“Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var.”

“BU YIL İÇİNDE BİR KEZ DAHA ARTACAK!”

Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldi. 2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, ‘Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde.

“BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET MASADA OLACAK”

Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı? değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir haziran ayı bizi bekliyor olacak.”

“ŞİMŞEK, ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına kökten karşı olduğunu aktaran Dr. Şeref Oğuz, Orta Vadeli Program'da asgari ücretin yılda iki kez düzenlenmesinin karşılığı olmadığına da işaret ederek, “Ancak dediğim gibi çalışma barışının bozulmaması ve endüstrinin istihdam kaybından dolayı bunu yapacaklar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi