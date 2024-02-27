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27 Şub 2024 - 09:15- Gündem G:

Kredi kartı aidatlarına fahiş zam!

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Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Kart aidatı adı altında 50 milyar TL toplayan bankalara vatandaşlar isyan etti. Uzmanlar, iade talebi oluşturulmasını önerdi.

Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! mask
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Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.

Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.

ŞİKAYETLERİN 3'TE 1'İ KART AİDATI HAKKINDA

TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.

Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiklerini belirterek, "Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

# Kredi kartı, aidat, ücret, VAR, Türkiye, HER, recep tayyip erdoğan

27 Şub 2024 - 09:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Uzuntarlalıç - Kullanmamak en güzeli paranız varsa harcayın yoksa harcamayın..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 10:10
02

Vatandaşın Sesi - Gece yarısı kararnamesi ile bir imza ile halledilen konular gibi niye halledilmiyor?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 09:57
01

Tekin 41 - BENCE COK AZ.EN AZ 10000 TL OLMALİ AİDAT.!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 09:30
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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