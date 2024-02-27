Fiyatlar düştü, işte en çok satılan otomobiller

Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarına doğru gerileyen ikinci el otomobil fiyatları 2024 yılı Ocak döneminde nominal (enflasyona indirgenmemiş) bazda bir miktar artış gösterse de enflasyona indirgenen reel fiyatlar halen düşük seyrini koruyor.

İkinci el ilan sitesinden elde edilen sonuçlara göre ocak ayında satılık otomobil reel fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,5, bir önceki aya göre ise yüzde 6 düşüş gösterdi. Öte yandan otomobil nominal fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken, aralık ayına kıyasla ise değişmedi.

Peki şu anda yaş ve kilometreye göre en çok tercih edilen araçlar hangileri? İkinci el piyasasında reel fiyatlarda düşüş devam eder mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:.

“2024 yılı itibarıyla sıfır otomobilde uygulanan fiyat artışları, ikinci el etiket fiyatlarına da yansıdı. 2023 yılı Aralık ayına kıyasla ocak ve son günlerine yaklaştığımız şubat aylarında ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2-3 oranında artış gözlemliyoruz.

2023 yıl bazında değerlendirdiğimizde ise genel ikinci el fiyatlarının ortalama %50 oranında arttığını söyleyebiliriz. Yapılan satışlar ve kayıtlar üzerinden sahip olduğumuz bu verilerin geçen yıl ikinci el araçlara sıfır fiyatından yüksek talep edildiği ve fahiş fiyatlamaların olduğu piyasa koşullarından alındığını hatırlatmakta fayda var.

Geçen yıl talep edilen olağan dışı fiyatlamalar ile bu yıl içerisindeki olağan fiyatlamaları kıyasladığımızda elde ettiğimiz sonuçlar sağlıklı olmayabilir. Daha sağlıklı verilere sahip olmak adına, bu veriler haricinde meslektaşlarımız ve tüketicilerden bizzat edindiğimiz piyasa verilerine de sahibiz.

Bu veriler doğrultusunda düşük talep sebebiyle ikinci el otomobil etiket fiyatlarında cüzi bir miktar artış görülse de, alıcı bulabilen reel fiyatların sabit kalarak halen aralık ayı seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Yine piyasadan alınan ve alıcı bulabilen reel fiyatlamalar doğrultusunda ikinci el pazarında bir yıllık süreçte fiyatların %50 arttığı, alınan tedbirler sonrası yılın ikinci yarısında bu oranın marka ve segmente göre değişiklik göstererek ortalama %30’a düştüğünü söyleyebiliriz.

‘ORTALAMA OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞTÜ’

Veriler doğrultusunda genel otomobil ortalama fiyatlarının düştüğünü görmekteyiz. Birkaç aydır devam eden ortalama otomobil fiyatı düşüş grafiği, aralık ve ocak aylarında neredeyse sabit kalarak, 860.000 TL seviyesinde verilere yansımaktadır. Aralık ayı itibarıyla yaklaşık %66 olan yıllık artış oranı, ocak ayı itibariyle %50’ye gerilemiştir.

YAŞ VE KİLOMETREYE GÖRE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Mevcut piyasa koşulları ve kullanıcı satın alma refleksi itibarıyla şu an talebin önemli bir kısmı sıfır araç pazarına yönelim gösteriyor. Yeni yıl itibarıyla sıfır araç fiyatlarının bir miktar artması ve ikinci el otomobil fiyatlarının halen sabit olması sebebiyle genç ikinci el araçlar fiyat cazibesi sunduğundan, son 1 aylık süreçte 2 ya da 3 yaşa kadar olan ve 50.000 km’yi aşmamış ikinci el araç talebinde canlılık olduğunu söylemek mümkün.

‘İLAN SAYILARI DÜŞERKEN, SATIŞ ADETLERİ ARTTI’

Geçtiğimiz aylarda talep düşerken, e-platformlarda satışa sunulan araç sayısında kayda değer artışlar gözlemleniyordu. Geçen birkaç aylık süreçte piyasa koşulları ve rakamların neredeyse oturmasıyla, ikinci el talebinde beklenen oranda olmasa da bir miktar artış söz konusu. Dolayısı ile ilan sayıları düşerken satış adetlerinde bir miktar artış yaşanıyor.

İKİNCİ ELDE REEL FİYATLARDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Ekim ayında pik yapan düşüş trendinin kasım ayında yavaşlayarak, aralık- ocak-şubat aylarında yerini sabit fiyatlamalara bıraktığı ve düşüş trendinin sonlandığını gözlemledik. Sıfır araçta fiyat yükselişi, enflasyon ve döviz kuru gibi sebeplerle ikinci elde daha fazla düşüş yaşanmayacaktır.

PİYASA NE ZAMAN HAREKETLENİR?

Önümüzdeki süreçte artan sıfır fiyatlarına karşılık sabit kalan ikinci el rakamlarının fiyat cazibesi sunacağı bu sebeple ilkbahar ayları itibarıyla talebin ikinci el otomobile kayacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte, mevcut koşullar ve artan talebe bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında da artış yaşanabilir.”

Kaynak: Milliyet