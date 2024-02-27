Aygün’den Toylar muhtarı Binici’ye ziyaret

Derince’nin köylerine bu dönem birbirinden değerli projeler kazandıran Başkan Aygün, köylere verdiği önem doğrultusunda Toylar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Toylar Muhtarı Turan Binici ve babası Mülazım Binici’nin konuğu olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bu ziyaretinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül de eşlik etti. Beş yıllık süreçte ilçede hizmete sunulan eser ve projelerin de konuşulduğu ziyarette Başkan Aygün, ev sahipliğinden dolayı Binici ailesine teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.