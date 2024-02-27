Aygün’ün konukları Türköz Sitesi sakinleri

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün son olarak Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Yenikent Türköz Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Konuklarına beş yıllık süreçte hizmete sunduğu proje ve çalışmaları aktaran Başkan Aygün, vatandaşların talep ve önerilerini de dikkatle dinledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.