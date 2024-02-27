İl olmak için kriteri karşılayan ilçeler belli oldu, Gebze listede var mı?

İL OLMA ŞARTLARINI KARŞILAYAN 24 İLÇE AÇIKLANDI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999 yılına kadar kadar devam etti. 10 yıl içerisinde 67 olan il sayısı 81'e çıkarken 1999 tarihinden bu yana il sayısı sabit kaldı. Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya kondu. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında yer alıyor. İl olmaya yakın olan 24 ilçe açıklanırken Gebze’nin listede yer almaması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494