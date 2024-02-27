Şimşek: Bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası için yeni bir mesajı verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

Kaynak: NTV