Kocaeli’de taksilere zam geliyor, indi-bindi ne kadar olacak?

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 2024 yılıyla birlikte vergiye gelen zamları ve akaryakıt başta olmak üzere işçi, sigorta, kasko, yedek parça, tamir fiyatlarındaki artışların ardından ocak ayında UKOME’ye zam talebin bulunacaklarını açıklamıştı. Esnaf odasının ilk olarak yüzde 60 oranında bir ücret artışı talep edeceği açıklanmıştı fakat bu oranın altında bir zam talebinde bulunuldu.

İNDİ-BİNDİ 66 TL’DEN 80 TL OLACAK

Oda tarafından yüzde 60’lık zam talebinde bulunulsaydı ve kabul edilseydi 18 lira 98 kuruş taksimetre açılış ücreti 30 TL, 18 lira 15 kuruş kilometre başı ücreti 29 TL, 66 TL indi bindi ücreti ise 105 TL olacaktı ama bu zam talep edilmedi. Yetkili yerlere iletilen, komisyonlarda görüşülen teklif 29 Şubat’taki UKOME Toplantıda kabul edilirse taksimetre açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 25 TL, kısa mesafe ücret 80 TL olacak.