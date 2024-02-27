Kocaeli'de terör operasyonu: 2 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli, Kocaeli, Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlıya ev hapsi verildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.