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27 Şub 2024 - 10:20- Gündem G:

Gözler lastik görüşmelerinde

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Lastik-İş Sendikası ile Pirelli, Brisa ve Prometeon’da çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin beşinci görüşmesi başladı. Görüşmelerde işverenin masaya nasıl bir teklifle geleceği merak konusu.

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Gözler lastik görüşmelerinde
Gözler lastik görüşmelerinde
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BEŞİNCİ GÖRÜŞME

 Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 5’inci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Gözler lastik görüşmelerinde

 

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

 Pirelli, Brisa, Prometeon’da çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumunda da sonuç çıkmadı. Görüşmelerde işverenin ücret teklifini yüzde 53, sosyal hak teklifini ise yüzde 79’a çıkarmasına sendika tepki gösterdi. bu görüşmede işverenin masaya getireceği ücret teklifi merak konusu.

Gözler lastik görüşmelerinde
Gözler lastik görüşmelerinde
Gözler lastik görüşmelerinde

# ücret, Kocaeli, sosyal, çalışma

27 Şub 2024 - 10:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gencligim Haram Oldu - HAYDA SIMDI BU NERDEN CIKTI BE.NIYE GORUSUYORLARKI BUNADA ACIKLIK GETIRIRMISINIZ? ..MESELA AYNI SEKIP VE SARTLARDA DEVAM EDILEBILIRDI 9 AYDIR LASTIK ISCISI 22 BINE CALISIYOR .BUNUDA GORUSSUNLER BARIM OLMAZMI EY MUPMIN KARDESLERIM .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 10:29

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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