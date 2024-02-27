Bıyık: ‘Daha yapacak çok işimiz var’

Gece gündüz demeden saha çalışmalarına devam eden Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, mahalle mahalle gezerek toplumun bütün kesimleriyle istişarelerde bulunuyor. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşarak 7’den 70’e herkese dokunacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Biz vatandaşımızı sadece seçimden seçime hatırlamıyoruz. Çok şükür ki 5 yıl boyunca her mahallemizde vatandaşlarımıza dokunduk. Aynı şekilde vatandaşlarımızla buluşup hasbihal ediyoruz” diye konuştu.

HİÇBİR ZAMAN GÖKTEKİ YILDIZLARI VADETMEDİK

Vatandaşlara hiçbir zaman gökteki yıldızları vadetmediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalılar bizi biz de Darıcalıları biliriz. Biz vatandaşlarımıza hiçbir zaman gökteki yıldızları vadetmedik. Hiçbir zaman kandıran olmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Bugüne kadar ne söz verdiysek de yerine getirdik. Şimdi yeni bir hizmet yolculuğuna çıkarken de vatandaşlarımıza yapacağımız projelerle ilgili sözler veriyoruz. O sözleri de yerine getirmek ve gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

DARICA İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Darıca için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “5 yıl boyunca alt yapıdan üst yapıya ilçemize birçok önemli eser ve hizmet kazandırdık. Darıca’nın birçok önemli sorununu çözdük. Ama hizmetler hiçbir zaman bitmez. Darıca için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde özellikle ulaşım başta olmak üzere ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o sorunları çözecek projeleri hazırladık. Hem Darıca’mızın problemlerini ortadan kaldıracağız hem de ilçemizin marka değerini arttıracak yatırımlara imza atacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN