Gölkay Park’ın ismi değişti

İzmit Belediyesi, yenileme çalışmaları sonrası eşsiz güzelliğiyle İzmit ve bölgenin yeni cazibe merkezi olacak projede son aşamaya geldi. Yeşil ve mavinin kusursuz uyumu, eşsiz mimari stiliyle yeni bir kimlik kazanan alan, orijinal adı Bıçkıdere olan göletin adını yeniden taşıyarak "100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" adıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan olacak.
BENZERSİZ ATMOSFER
Yenilenen kıyı bandı ve kesintisiz yürüyüş yollarıyla doğayla iç içe yeni nesil bir yaşam alanı sunan proje, yaklaşık 4 bin metrekarelik ferah bir alandan oluşuyor. 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti 10 adet bağımsız kafe, sosyal alanları, seyir terasları, ağaçlı meydanı, çocuk oyun alanlarıyla İzmitliler için göl manzarası eşliğinde benzersiz bir atmosfer sunacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.