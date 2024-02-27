Bunu Yapmazsanız Cezalar Büyük

2024 yılı emlak vergisi ödemeleri Mart ayının başında başlıyor. Konut sahipleri binde 1 (büyükşehirlerde binde 2), işyeri sahipleri ise binde 2 (büyükşehirlerde binde 4) oranında vergi ödüyor.

EMEKLİLER VE VERGİSİZLİK

Emlak vergisinden bazı gruplar muaf tutuluyor. Yeni emekli olanlar da vergi ödüyor mu, kimler vergiden muaf?

SÜREÇ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Emlak vergisi ödemeleri iki eşit taksitte yapılıyor. 2024 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarih 31 Mayıs Cuma günü. Ödemeler, belediyeye doğrudan veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ VE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Bu yöntemle mülk sahipleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılacak.

BEYANNAME SÜRESİ VE SINIRLAMALAR

Kira gelir beyannameleri, 2023 dönemi için 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Yıllık 33 bin lira ve aylık 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirleri beyan edilmeli.

VERGİ VERME ZORUNLULUĞU

Konutlarda aylık 500 TL ve üzeri kira geliri olanlar, iş yerlerinde ise miktar sınırlaması olmaksızın kira geliri elde edenler vergiye tabi.

EMLAK VERGİSİ BELİRLEME

Emlak vergisi oranları bina, arsa ve araziler için farklılık gösteriyor. Büyükşehir belediye sınırları içinde oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

VERGİSİZ TAŞINMAZ DEVİRİ

Birinci dereceden akrabalara yapılan ev devirlerinde vergi uygulanmıyor. Ancak birinci dereceden olmayan akrabalara ev devri vergilendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi