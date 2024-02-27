Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi

İZMİT BELEDİYE MECLİS LİSTESİ KRİZİ YAŞANMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Meclis Üyesi listesinde bir kriz yaşanmış ve Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylıktan çekilmesi gündeme gelmişti. Bu gelişme üzerine Hürriyet’in istediği isim Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına yazılmış ve Emre Andız listeden çıkarılmıştı. Listelerin itiraz süresinin son gününde ise Hürriyet’e yakınlığı ile bilinen İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca listeden kendi isteği ila istifa etti ve yerine Muhammet Ertürk yazıldı. Birçok olayın yaşandığı CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayları İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında bir araya geldi.
ÇALIŞMALAR HAKKINDA İSTİŞARELERDE BULUNDU
CHP İzmit İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçe Başkanımız Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Başkanımız ve adayımız Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ile seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.” ifadeleri kullanıldı. Toplantıda CHP İzmit İlçe Yöneticileri de hazır bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.