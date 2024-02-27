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Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit Belediye Meclis Üyesi adayları, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde yerel seçim çalışmaları için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi mask
Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi
Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi
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İZMİT BELEDİYE MECLİS LİSTESİ KRİZİ YAŞANMIŞTI

 

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Meclis Üyesi listesinde bir kriz yaşanmış ve Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylıktan çekilmesi gündeme gelmişti. Bu gelişme üzerine Hürriyet’in istediği isim Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına yazılmış ve Emre Andız listeden çıkarılmıştı. Listelerin itiraz süresinin son gününde ise Hürriyet’e yakınlığı ile bilinen İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca listeden kendi isteği ila istifa etti ve yerine Muhammet Ertürk yazıldı. Birçok olayın yaşandığı CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayları İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında bir araya geldi.

Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi

 

ÇALIŞMALAR HAKKINDA İSTİŞARELERDE BULUNDU

 

CHP İzmit İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçe Başkanımız Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Başkanımız ve adayımız Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ile seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.” ifadeleri kullanıldı. Toplantıda CHP İzmit İlçe Yöneticileri de hazır bulundu. 

Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi
Seçim çalışmaları konuşuldu, CHP İzmit meclis üyesi adayları bir araya geldi

# sosyal, seçim, İzmit, ilçe, meclis

27 Şub 2024 - 10:52 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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