Talus’tan anlamlı sözlerle Erbakan’a anma: “Bilin ki, Milli Görüşler hakimdir”

ERBAKAN NE DEMİŞTİ
Vefatının 13.yılında saygıyla anılan Erbakan, Ayasofya Camii ile ilgili, “Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir” demişti. Erbakan’ın bu anlamlı sözlerini, Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte görüldüğü siyah-beyaz bir fotoğrafla alıntılayan Talus, “Milli Görüş Hareketinin lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan hocamızı, vefatının 13.yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.