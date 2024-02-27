Gelecek Partisi İzmit'te Hürriyet'i destekleyecek

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar partilerinin İzmit’e aday çıkartmaması üzerine bir basın açıklaması düzenledi. Uçar açıklamasında ‘Gelecek Partisi vefa nedir bilen bir siyasi oluşumdur. Biz siyasete kısır bir ölçekten bakmıyoruz’ dedi. Uçar sözlerine şöyle devam etti;

HÜRRİYET BİZE VE PARTİMİZE TEVAZU GÖSTERDİ

Türkiye Genel Seçim döneminde adı altılı masa olarak ünlenen bir ittifakın tanığı oldu. Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bu ittifakı son ana kadar büyük bir keyif ve özveri ile yürüttüler. Ancak onun öncesindeki dönemde de biz İzmit’te sanki bu ittifakı daha evvelinden yapmış gibiydik. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet partimize ve bizlere müthiş bir tevazu gösterdi. Ne zaman randevu istediysek aldık, ne zaman bir talebimiz olduysa yerine getirildi. Kendi partinizden olmayan bir başkandan bunları isteyip karşılık bulmak uzun süreden bu yana pek alışık olmadığımız bir durumdu. Sağ olsun Sayın Fatma Kaplan Hürriyet bizleri başka bir partinin mensupları olarak değil, bu kentte hizmet etmek isteyen bir siyasi oluşumun insanları olarak gördü ve desteğini verdi.

GENEL MERKEZİMİZE ANLATTIK

Bizler de İzmit Belediyesinin meclis toplantıları dahil bütün organizasyonlarında gücümüz nispetinde yer aldık. Bize uzatılan elleri görmezden gelmek yakışık alacak bir hareket değildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticilerimizle yaptığımız istişarelerde bize İzmit için ne düşündüğümüz sorulduğunda kendilerine de aynı şeyi anlattık. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi bizim partimizin belediye başkanı gibi imkanlar dahilinde ne talebimiz olduysa yerine getirmeye çabaladı. An itibariyle onun karşısına bir belediye başkan adayı çıkartmak bizim için vefasızlık olur dedik. Genel Merkez yöneticilerimizde bu söylemlerimizi doğru ve olumlu buldular. Biz de böylelikle İzmit Belediye Başkanlığı için Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleme kararımızı onaylatmış olduk.

HÜRRİYET’İ DESTEKLEYECEĞİZ

Buradan bir kez daha şunu belirtmekte fayda görüyorum ki İzmit Belediye Başkan adayımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi parti gözetmeksizin sadece kente ve kent insanına hizmeti şiar edinmiş son derece çalışkan bir belediye başkanlığı yürüttü. Gelecek Partisi olarak bizim parti politikamızla birebir örtüşen bu anlayıştan dolayı biz de 31 Mart seçimlerinde Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi ve ekibiyle aynı yolu yürüyeceğiz. İzmit Belediyesi meclis listesinde Gelecek Partisi İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Erdal Şahin yer almaktadır. Kaçıncı sıradan yazıldığına bakmaksızın Sayın Erdal Şahin arkadaşımız ve bizler inanç, azim ve kararlılıkla İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i destekliyor olacağız.