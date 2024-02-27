PTT'den TSK personeline yurt içi gönderimlerde yüzde 30 indirim

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, terörle mücadele ve Suriye harekat alanları gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına vatanın güvenliğini sağlayan kahraman TSK mensuplarına desteklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanmaya başlandı. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.
Kampanyayla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK personeliyle ailelerine moral ve motivasyon sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.