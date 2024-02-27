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27 Şub 2024 - 12:28- Gündem G:

İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

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Pirelli, Prometeon ve Brisa’da çalışan işçileri ilgilendiren sözleşmenin 5’inci oturumunda işveren verdiği ücret teklifini revize etti. Ancak sendika yüzde 65 zammı ve sosyal haklarda yüzde 100 artışı kabul etmedi.

Süriye Çatak Tek
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İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi mask
İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi
İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi
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BEŞİNCİ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 5’inci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

MÜZAKERE ORTAMI OLUŞTU

İşverenin ücret teklifini yüzde 53, sosyal hak teklifini ise yüzde 79’a çıkarmasına sendikanın tepki göstermesiyle gergin sonuçlanan dördüncü oturumun sonrasında dünkü beşinci oturuma da taraflar tedirgin başladı. Bir kez aranın verildiği görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, görüşmelerin geldiği noktayla ilgili şunları söyledi:

“Bugün pazarlık başladı. Bu şekilde devam ederse toplu sözleşmeyi rayına koyarız. Bugün yapılan müzakerelerde destek işçilerinde toplamda 23 madde, üretimde toplamda 28 madde geçti. Bugün de 2 madde geçti.

İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

KABUL ETMEDİK

Sosyal haklarda yüzde 100 zam teklif edildi. Ücret konusunda ise hem destek, hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif verdiler. Üç yıllık sözleşme teklif ettiler. Bu toplu sözleşme 3 yıllık değil, 2 yıllıktır bizim. Diğer 5 ayrı 6 aylık dilimlerde ise enflasyon artı 5 puan oranında zam teklif ettiler. Müzakere ortamı başlaması önemli. Önemli adımlar atıldı. Bu teklifleri asla kabul etmeyeceğiz. Bunu kendilerine de söyledik. Bu rakamlar bizim kabul edemeyeceğimiz rakamlar. Elbette bizim aklımızda da rakamlar var. 1 Mart’ta saat 14.30’da yeniden toplantı yapacağız”

İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

6 GÜNE 2 GÜN İZİN İSTİYORUZ

Pirelli, Brisa ve Prometon işveren temsilcilerinin eşit işe eşit ücret konusundaki tavırlarının sorulması üzerine Sarı, “Eşit işe eşit ücret her zaman talep ettikleri bir hak. 6 güne 2 gün izni geri istiyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın daha fazla dinlenmesi için bunu yapıyoruz. Onlar ne kadar eşit işe eşit ücreti talep ediyorsa biz de direniyoruz ve bunu vermeyeceğiz. Şu an masada pazarlık konularından biri de bu” dedi.

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27 Şub 2024 - 12:28 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
24

Brisalı - Başkanım bitsin artık ,Mübarek ay geldi hepimiz eksi bakiyelerdeyiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:57
23

Destek - Destek iscisinin aldigi maas Su anda 17.100 tl dir..Yani asgari ücret..Bunun brutude 20 bin kusurdur ...Taslaktaki cekme tutari Brut 22.500dir..ikisi arasinda pek bir fark kalmamistir..Yapılacak sözleşmede insalllah bu dikkate alinir..Uretim ve destek iscilerine ayni oranda zam yapılması Uretimdeki kardeşlerimizi mennun edebilir ama destek iscisini kurtarmaz..Tamam destek iscisi uretim kadar almasin ama onlarin gecinemiyoruz dedigi su andaki maaslarina biz sozlesmeden sonra belki ulasicaz belki ulasmicaz..Uretimde en iyisini alsin destekte en makul iyisini alsin..iki maas arasindaki fark yari yariya degilde en azindan 4 /3 olsun..Destekte bilgi islemden tutun kaliteye kadar bir suru bolum var..bunlarda insallah dikkate alinir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:54
21

Garip Işçi - Ben maaştan memnunum. Siz geçinmeyi bilmiyorsunuz. Ben her ay 3000₺ kenara koyuyorum. Şükürsüzler sizi. Hepiniz nankörsünüz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:28
20

İşçi - Başkanım 6+2 yi alırsan tarih yazarsın, çok büyük dua alırsın. İnsanlar 1 gün dinlenir, 1 gün ailesiyle kaliteli vakit geçirir. İyi bir zam alıcağını da inanıyoruz. Sendikamıza güveniyoruz. Sabırla beklemeye devam ediyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:26
19

Destek - Teşekkürler Brisa Goodyear PİRELLİ yönetimi bu paralar elinize geçmez inşallah amin yazık çok yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:26
17

Esnaf - Devlet çalışma saatini düşürecek bu çalışma başladı yakında yasalaşacak zaten mecburen işverenler 6+2 çalışma sistemine geçecek dünya 4+3 e geçiyor çok geç kalınmış bir çalışma sistemi insanlar ekonomik olarak rahat olursa yeteri kadar dinlenirse verim otomatik olarak artar. İnşallah yasa en kısa zamanda çıkar tüm işyerlerinde uygulanır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:25
16

Eşmeli Kerem - Başkanım kabul edelim teklif yeterli gibi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:23
15

İzmitli - Arkandayız başkan bastırın greve de hazırız sıkıntı yok boz dururuz borsayı bakarız caremize :))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:23
14

Dip Not - İŞVEREN ŞUNU LADES GİBİ AKLINDA TUTMALIDIR.

%65 VERDİĞİ RAKAM.

65.000.TL YAPIYORSA,

Eyvallah.

Dip not,

60,000.TL altı razı görmeyecektir.

Bu net bilinmelidir.

Ve ayrıca İşveren hala sürecin peşinden gidiyor.

İşverende o rakama dünden razı.

Olacak olacak.

Olmak mecburiyeti var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:23
09

İşci - Evet Başkanım Tamda Aradığımız buydu insan gibi Yaşamak Ailemizle beraber vakit geçirmek istiyoruz 6 Aya 2 Sonuna kadar hak ettiğimiz birşey geleceğimiz çalınıyor , Sen bunu gündeme getirdin gönülleri fethettin , Lastik işcisi Sonuna kadar Arkanda bunuda bil

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 13:11
07

Prometeonlu - İNŞALLAH...

BİZ TASLAKTAN AZ DA OLSA ESNEMEYE RAZIYIZ...

YETERKİ 6+2 KABUL EDİLSİN..

HADİ HAYIRLISI BAKALIM...

Yanıtla . 13Beğen . 3Beğenme 27 Şubat 13:09
06

Garip Işçi - Yok canım bence fabrikayı sendikaya devretsin

Başka ne istiyorsunuz 60 miliyar maaşı

kabul etmiyorsunuz hee

Millet 17 binliraya çalışıyor gece gündüz

Yanıtla . 2Beğen . 40Beğenme 27 Şubat 12:56
22

İşçi - @Garip Işçi 06 nolu yoruma cevabı: 60000 dimi

Komik olma ya

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:34
12

İzmitli - @Garip Işçi 06 nolu yoruma cevabı: 60 mı dalganı geçiyorsun sen

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:16
11

Prometeon - @Garip Işçi 06 nolu yoruma cevabı: Boş yapma kendini hakkını savun sanane bizim aldığımız maaştan sanane bizim sendikadan biz asıl şartlarda çalıştığımız ne kadar maaş aldığımız seni ilgilendirmez bak işine

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 13:15
08

Isci - @Garip Işçi 06 nolu yoruma cevabı: kusura bakma ama %100 zam ile cıplak maasımız 39 bin lira oluyor devletın verdıgı ve sosyal hakları cıkarsan azcık hesap bılıyorsan kendın hesaplayabılırsın %27 vergı dılımle

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 13:10
05

İşçi - Taslaktan taviz vermeyin işçi her şeye hazır

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 12:48
03

Lastik Iş - Bize böyle gel başkan sonuna kadar arkanda durmaya işçi yok inan buna 6+2 dedin bizi fethettin maaş zammı %100 diğer zamlarda taslaktaki gibi geçirip prim ve promosyon işinde cozersen seni kalplere altın harflerle yazarız ve kimsede oradan silemez buna emin ol moralimiz yerine geldi inan

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 12:41
13

Goodyear Lastik Iş - @Lastik Iş 03 nolu yoruma cevabı: Bizim Alaaddin başkana olan sevgimiz ve inancımız, pazarlık konusu değildir, onu alırsan seni severiz kalbimize koyarız filan ayıp şeyler,menfaat sevgisine ihtiyacı yok genel başkanımızın, biz başından beri dürüst ve ilkeli duruşuna hastayız işçinin de hakkını sonuna kadar savunacagindan şüphemiz yok!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:22
02

Borsa Deri̇nce - En düşük maaş 30 bin tl'dir lastik fabrikalarındaki kadrolu işçilerin,eee yüzde 65 maaşa yüzde 100 ise sosyal haklara zammı beyenmeyenler acaba ne istiyor onu merak ettim,asgari ücret ile geçinenlerin sayısını verin,10 tl emekli maaşı alanların nasıl ayı geçirdiklerine bakın,ne diyelim gözünüzü toprak bile doyurmaz sizin

Yanıtla . 1Beğen . 14Beğenme 27 Şubat 12:40
18

Riv Rivvvv Yapmayın - @Borsa Deri̇nce 02 nolu yoruma cevabı: Azmıcık o emeklilerin maaşları kimlerin vergileriyle ödeniyor sanıyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:25
01

Prometeon - 6 güne 2 gün izni geri istiyormus mus?? Neden verdiniz zamaninda soylermisin cok buyuk sayin baskan?? Birakin artik su olumlu v.s laflari gercekten bir inandiriciliginiz yok ramazan ayi geldi isci evine erzak alamiyor birakin su tiyatro islerini

Yanıtla . 4Beğen . 6Beğenme 27 Şubat 12:38
10

Murat - @Prometeon 01 nolu yoruma cevabı: Alaattin başkan mı verdi kardeşim 6 ya 2 yi,ölen başkan ile dönemin genel sekreteri verdi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:14
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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