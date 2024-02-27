İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

BEŞİNCİ GÖRÜŞME



Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 5’inci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

MÜZAKERE ORTAMI OLUŞTU İşverenin ücret teklifini yüzde 53, sosyal hak teklifini ise yüzde 79’a çıkarmasına sendikanın tepki göstermesiyle gergin sonuçlanan dördüncü oturumun sonrasında dünkü beşinci oturuma da taraflar tedirgin başladı. Bir kez aranın verildiği görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, görüşmelerin geldiği noktayla ilgili şunları söyledi: “Bugün pazarlık başladı. Bu şekilde devam ederse toplu sözleşmeyi rayına koyarız. Bugün yapılan müzakerelerde destek işçilerinde toplamda 23 madde, üretimde toplamda 28 madde geçti. Bugün de 2 madde geçti.

KABUL ETMEDİK