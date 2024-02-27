İşvereninin yüzde 65 zam teklifi kabul edilmedi

BEŞİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 5’inci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.
BEŞİNCİ GÖRÜŞME
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Brisalı - Başkanım bitsin artık ,Mübarek ay geldi hepimiz eksi bakiyelerdeyiz
Destek - Destek iscisinin aldigi maas Su anda 17.100 tl dir..Yani asgari ücret..Bunun brutude 20 bin kusurdur ...Taslaktaki cekme tutari Brut 22.500dir..ikisi arasinda pek bir fark kalmamistir..Yapılacak sözleşmede insalllah bu dikkate alinir..Uretim ve destek iscilerine ayni oranda zam yapılması Uretimdeki kardeşlerimizi mennun edebilir ama destek iscisini kurtarmaz..Tamam destek iscisi uretim kadar almasin ama onlarin gecinemiyoruz dedigi su andaki maaslarina biz sozlesmeden sonra belki ulasicaz belki ulasmicaz..Uretimde en iyisini alsin destekte en makul iyisini alsin..iki maas arasindaki fark yari yariya degilde en azindan 4 /3 olsun..Destekte bilgi islemden tutun kaliteye kadar bir suru bolum var..bunlarda insallah dikkate alinir
Garip Işçi - Ben maaştan memnunum. Siz geçinmeyi bilmiyorsunuz. Ben her ay 3000₺ kenara koyuyorum. Şükürsüzler sizi. Hepiniz nankörsünüz
İşçi - Başkanım 6+2 yi alırsan tarih yazarsın, çok büyük dua alırsın. İnsanlar 1 gün dinlenir, 1 gün ailesiyle kaliteli vakit geçirir. İyi bir zam alıcağını da inanıyoruz. Sendikamıza güveniyoruz. Sabırla beklemeye devam ediyoruz.
Destek - Teşekkürler Brisa Goodyear PİRELLİ yönetimi bu paralar elinize geçmez inşallah amin yazık çok yazık
Esnaf - Devlet çalışma saatini düşürecek bu çalışma başladı yakında yasalaşacak zaten mecburen işverenler 6+2 çalışma sistemine geçecek dünya 4+3 e geçiyor çok geç kalınmış bir çalışma sistemi insanlar ekonomik olarak rahat olursa yeteri kadar dinlenirse verim otomatik olarak artar. İnşallah yasa en kısa zamanda çıkar tüm işyerlerinde uygulanır .
Eşmeli Kerem - Başkanım kabul edelim teklif yeterli gibi
İzmitli - Arkandayız başkan bastırın greve de hazırız sıkıntı yok boz dururuz borsayı bakarız caremize :))
Dip Not - İŞVEREN ŞUNU LADES GİBİ AKLINDA TUTMALIDIR.
%65 VERDİĞİ RAKAM.
65.000.TL YAPIYORSA,
Eyvallah.
Dip not,
60,000.TL altı razı görmeyecektir.
Bu net bilinmelidir.
Ve ayrıca İşveren hala sürecin peşinden gidiyor.
İşverende o rakama dünden razı.
Olacak olacak.
Olmak mecburiyeti var.
İşci - Evet Başkanım Tamda Aradığımız buydu insan gibi Yaşamak Ailemizle beraber vakit geçirmek istiyoruz 6 Aya 2 Sonuna kadar hak ettiğimiz birşey geleceğimiz çalınıyor , Sen bunu gündeme getirdin gönülleri fethettin , Lastik işcisi Sonuna kadar Arkanda bunuda bil
Prometeonlu - İNŞALLAH...
BİZ TASLAKTAN AZ DA OLSA ESNEMEYE RAZIYIZ...
YETERKİ 6+2 KABUL EDİLSİN..
HADİ HAYIRLISI BAKALIM...
Garip Işçi - Yok canım bence fabrikayı sendikaya devretsin
Başka ne istiyorsunuz 60 miliyar maaşı
kabul etmiyorsunuz hee
Millet 17 binliraya çalışıyor gece gündüz
İşçi - 60000 dimi
Komik olma ya
İzmitli - 60 mı dalganı geçiyorsun sen
Prometeon - Boş yapma kendini hakkını savun sanane bizim aldığımız maaştan sanane bizim sendikadan biz asıl şartlarda çalıştığımız ne kadar maaş aldığımız seni ilgilendirmez bak işine
Isci - kusura bakma ama %100 zam ile cıplak maasımız 39 bin lira oluyor devletın verdıgı ve sosyal hakları cıkarsan azcık hesap bılıyorsan kendın hesaplayabılırsın %27 vergı dılımle
İşçi - Taslaktan taviz vermeyin işçi her şeye hazır
Prometeon Bakım - Dik dur eğilme bu işçi seninle
Lastik Iş - Bize böyle gel başkan sonuna kadar arkanda durmaya işçi yok inan buna 6+2 dedin bizi fethettin maaş zammı %100 diğer zamlarda taslaktaki gibi geçirip prim ve promosyon işinde cozersen seni kalplere altın harflerle yazarız ve kimsede oradan silemez buna emin ol moralimiz yerine geldi inan
Goodyear Lastik Iş - Bizim Alaaddin başkana olan sevgimiz ve inancımız, pazarlık konusu değildir, onu alırsan seni severiz kalbimize koyarız filan ayıp şeyler,menfaat sevgisine ihtiyacı yok genel başkanımızın, biz başından beri dürüst ve ilkeli duruşuna hastayız işçinin de hakkını sonuna kadar savunacagindan şüphemiz yok!!!
Borsa Deri̇nce - En düşük maaş 30 bin tl'dir lastik fabrikalarındaki kadrolu işçilerin,eee yüzde 65 maaşa yüzde 100 ise sosyal haklara zammı beyenmeyenler acaba ne istiyor onu merak ettim,asgari ücret ile geçinenlerin sayısını verin,10 tl emekli maaşı alanların nasıl ayı geçirdiklerine bakın,ne diyelim gözünüzü toprak bile doyurmaz sizin
Riv Rivvvv Yapmayın - Azmıcık o emeklilerin maaşları kimlerin vergileriyle ödeniyor sanıyorsun
Prometeon - 6 güne 2 gün izni geri istiyormus mus?? Neden verdiniz zamaninda soylermisin cok buyuk sayin baskan?? Birakin artik su olumlu v.s laflari gercekten bir inandiriciliginiz yok ramazan ayi geldi isci evine erzak alamiyor birakin su tiyatro islerini
Murat - Alaattin başkan mı verdi kardeşim 6 ya 2 yi,ölen başkan ile dönemin genel sekreteri verdi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.