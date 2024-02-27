Sezer, “Esnafımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin her noktasında esnaf ve vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Sezer, Gölcük’ün ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan Sanayi bölgesinde hizmet veren oto galericileri esnafı, Berberler ve Kuaförler Odası ve Yenimahalle kapalı pazar alanında bulunan esnafları ziyaret etti.

ESNAFTAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe teşkilatı üyeleri ile birlikte gerçekleşen buluşmada esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Sezer, ziyaret kapsamında esnafın talep, öneri ve sorunlarını dinledi, esnafla sohbet etti. Ziyaretin sırasında esnaflar Başkan Sezer’e teşekkür ederek, ilçenin gelişimi için yapılan çalışmalara verdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLDUK”

Geride kalan görev süresinde ilçeye kazandırdıkları projelerin devam edebilmesi için esnaftan destek isteyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’te ticaret yapan her esnafımız, ilçemizin ekonomik dinamizminde önemli bir yere sahiptir. Esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliğimizi güçlendirmek amacıyla buradayız. Esnafımızın her zaman yanında olduk ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN