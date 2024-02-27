Cumhur İttifakı Başkan Adayı Büyükgöz Kocabeton Sanayi’de

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’den sanayide esnaf turu. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaklaşan mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, skm ve ilçe teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği saha çalışmaları kapsamında Kocabeton Sanayi Sitesi esnaflarını dükkanlarında tek tek ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Kocabeton Sanayi Sitesi esnaflarıyla sohbet eden, yeni döneme ait projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi veren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; yerel seçimlerde destek istedi.

HAYIRLI İŞLER VE BEREKETLİ KAZANÇLAR

Esnafların projelere ve hizmetlere ilişkin talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Kocabeton Sanayi Sitesi’ndeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli esnaflarımızın hal ve hatırını sorarak fikirlerine başvurduk. Bizleri güler yüzle karşılayıp ekmek teknelerinde misafir eden değerli kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Esnaflarımızla el ele vererek daha nice projelerimizle Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına birlikte hazırlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı. Sanayi esnafları da Başkan Adayı Büyükgöz’e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: BÜLTEN