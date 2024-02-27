M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım

YAŞAR DOĞAN ÜÇÜNCÜ DÖNEME ADAY OLDU
Mehmet Ali Paşa Muhtarı ve Muhtar adayı Yaşar Doğan ve azaları gazetemizi ziyaret etti. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten Doğan üçündü dönem için de Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan 8 bin 453 seçmenin oyuna talip olduğunu söyledi. Doğan’ın yeni aza ekibi şu isimlerden oluşuyor; Ayten Vatan, Zerrin Güner, İsmet Günay, Sevgi Yenigün, Haşim Aşçı, Süleyman Tetik, Cevat Kor, Ümit Topçuoğlu.
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM
Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Yaşar Doğan ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhtarlıkta ikinci dönemimiz bitti. Üçüncü döneme adayım. Koronaya rağmen mahallemize bir çok hizmet kattık. M. Ali Paşa bizim dönemimizde İzmit’in en güvenilir mahallelerimizden biri oldu. Seçilmem halinde son dönemde gündemde olan kentsel dönüşümün takipçisi olacağım. Yerinde dönüşümü destekliyorum. Çöp sorunumuz var. Çöp konteynerları yerin altına alınmalı. Mahallemizde eski bir okul kalmadı. Kültür merkezimiz ve Doğu Kışla Parkımız var.
HERKES GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK
Ulaşılabilir muhtar olmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı istişare olmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları dernek ve spor kulüplerine destek olacağız. Resmî kuruluşlarla iletişimizi güçlü tutacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirilmesine devam edeceğiz. Mehmet Ali Paşa herkesin güven içinde yaşadığı bir mahalle olmaya devam edecek.“
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Kac aylardır evde cam acamıyoruz calışmalardan dolayı kimse calılmıyor mahle leş gibi yıkama yok toz toprak hertaraf kendi mahlesisini yıkasın paşa muhtarı mustafa calık sokak rezalet kimse ilgilenmiyor muhtar hiç görmüyormu oraları yazıklar olsun!!!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.