Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Şub 2024 - 12:33- Gündem G:

M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım

ABONE OL Google News Sayfamız

Mehmet Ali Paşa Muhtarı Yaşar Doğan muhtarlığa yeniden aday olduğunu açıklarken, seçilmesi halinde kentsel dönüşüm çalışmalarının takipçisi olacağını ve yerinde dönüşümü desteklediğini söyledi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım mask
M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım
M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YAŞAR DOĞAN ÜÇÜNCÜ DÖNEME ADAY OLDU

Mehmet Ali Paşa Muhtarı ve Muhtar adayı Yaşar Doğan ve azaları gazetemizi ziyaret etti. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten Doğan üçündü dönem için de Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan 8 bin 453 seçmenin oyuna talip olduğunu söyledi. Doğan’ın yeni aza ekibi şu isimlerden oluşuyor; Ayten Vatan, Zerrin Güner, İsmet Günay, Sevgi Yenigün, Haşim Aşçı, Süleyman Tetik, Cevat Kor, Ümit Topçuoğlu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Yaşar Doğan ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhtarlıkta ikinci dönemimiz bitti. Üçüncü döneme adayım. Koronaya rağmen mahallemize bir çok hizmet kattık. M. Ali Paşa bizim dönemimizde İzmit’in en güvenilir mahallelerimizden biri oldu. Seçilmem halinde son dönemde gündemde olan kentsel dönüşümün takipçisi olacağım. Yerinde dönüşümü destekliyorum. Çöp sorunumuz var. Çöp konteynerları yerin altına alınmalı. Mahallemizde eski bir okul kalmadı. Kültür merkezimiz ve Doğu Kışla Parkımız var.

M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım

HERKES GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Ulaşılabilir muhtar olmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı istişare olmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları dernek ve spor kulüplerine destek olacağız. Resmî kuruluşlarla iletişimizi güçlü tutacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirilmesine devam edeceğiz. Mehmet Ali Paşa herkesin güven içinde yaşadığı bir mahalle olmaya devam edecek.“

M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım

# yeni, İzmit, VAR, ziyaret, hizmet

27 Şub 2024 - 12:33 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.326.486 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Kac aylardır evde cam acamıyoruz calışmalardan dolayı kimse calılmıyor mahle leş gibi yıkama yok toz toprak hertaraf kendi mahlesisini yıkasın paşa muhtarı mustafa calık sokak rezalet kimse ilgilenmiyor muhtar hiç görmüyormu oraları yazıklar olsun!!!

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Şubat 12:53

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dilovası'nda 3+1 85 m² daire icradan satılık mask
Dilovası'nda 3+1 85 m² daire icradan satılık
İş insanı Fatih Uykun’un babası vefat etti mask
İş insanı Fatih Uykun’un babası vefat etti
Araç ve iş makinesi filtresi satın alınacak mask
Araç ve iş makinesi filtresi satın alınacak
İnşaat demiri satın alınacak mask
İnşaat demiri satın alınacak
Ayşe İkiz yaşamını yitirdi mask
Ayşe İkiz yaşamını yitirdi
Yeni vergiye hazır olun mask
Yeni vergiye hazır olun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL