M. Ali Paşa Muhtarı Doğan yeniden aday: Kentsel dönüşümün takipçisi olacağım

YAŞAR DOĞAN ÜÇÜNCÜ DÖNEME ADAY OLDU

Mehmet Ali Paşa Muhtarı ve Muhtar adayı Yaşar Doğan ve azaları gazetemizi ziyaret etti. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten Doğan üçündü dönem için de Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan 8 bin 453 seçmenin oyuna talip olduğunu söyledi. Doğan’ın yeni aza ekibi şu isimlerden oluşuyor; Ayten Vatan, Zerrin Güner, İsmet Günay, Sevgi Yenigün, Haşim Aşçı, Süleyman Tetik, Cevat Kor, Ümit Topçuoğlu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Yaşar Doğan ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhtarlıkta ikinci dönemimiz bitti. Üçüncü döneme adayım. Koronaya rağmen mahallemize bir çok hizmet kattık. M. Ali Paşa bizim dönemimizde İzmit’in en güvenilir mahallelerimizden biri oldu. Seçilmem halinde son dönemde gündemde olan kentsel dönüşümün takipçisi olacağım. Yerinde dönüşümü destekliyorum. Çöp sorunumuz var. Çöp konteynerları yerin altına alınmalı. Mahallemizde eski bir okul kalmadı. Kültür merkezimiz ve Doğu Kışla Parkımız var.

HERKES GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Ulaşılabilir muhtar olmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı istişare olmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları dernek ve spor kulüplerine destek olacağız. Resmî kuruluşlarla iletişimizi güçlü tutacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirilmesine devam edeceğiz. Mehmet Ali Paşa herkesin güven içinde yaşadığı bir mahalle olmaya devam edecek.“